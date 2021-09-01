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بعد السعودية وموريتانيا.. الكويت تتواصل مع الجزائر والمغرب

2021-09-01 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس

أجرى وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالين هاتفيين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، والجزائري رمطان لعمامرة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن الاتصال الذي يتزامن والأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب، تم خلاله التطرق إلى “العلاقات الثنائية المتينة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

هذا ويشار إلى أن تحركات دبلوماسية سعودية وموريتانية قامت منذ الإعلان عن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب لحل الأزمة ورأب الصدع.

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