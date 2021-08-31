الولايات المتحدة.. سقوط ضحايا في حادث انهيار طريق سريع

2021-08-31 / 11:47 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن شخصين قتلا فيما أصيب عشرة آخرون جراء انهيار طريق سريع بعد أن اجتاح إعصار “إيدا” ولاية ميسيسبي جنوب البلاد.

وأوضحت شرطة الطرق السريعة في ميسيسيبي، على حسابها بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أن ثلاثة أشخاص من بين المصابين خلال هذه الحادثة يرقدون في حالة خطرة.

وكان إعصار “إيدا” قد وصل إلى ميسيسيبي أمس الإثنين كمنخفض استوائي، قادما من ولاية لويزيانا التي ضرب سواحلها، الأحد الماضي، كعاصفة من الفئة الرابعة، وفقا للمركز الأمريكي للأعاصير، وهو ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح شديدة.

وتسبب “إيدا” بمقتل شخصين في لويزيانا وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص.

ووفقا للسلطات في ولاية لويزيانا، قد لا يتمكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في بعض المناطق من العودة إلى منازلهم لأسابيع

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