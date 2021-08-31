إسبانيا تمدد القيود على القادمين إليها من خارج “شنغن”

2021-08-31 / 11:23 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المفروضة على القادمين إليها لأسباب “غير ضرورية” من خارج دول منطقة “شنغن” حتى 30 شتنبر المقبل على خلفية استمرار الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في الجريدة الرسمية لإسبانيا أنه سيتم تمديد القيود التي وضعت في شهر يوليوز الماضي حتى منتصف ليلة اليوم الأخير من شهر شتنبر المقبل، وذلك لعدم رصد أي تغييرات على الوضع الوبائي على المستوى العالمي.

وأضافت أنه سيتم الإبقاء على قائمة الدول والمناطق التي استثنيت سابقا من القرار، ويتعلق الأمر بأستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وهونغ كونغ وماكاو إلى جانب فئات معينة من الأشخاص المعفيين أيضا من هذه القيود بغض النظر عن دول المصدر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة.. سقوط ضحايا في حادث انهيار طريق سريع

الولايات المتحدة.. سقوط ضحايا في حادث انهيار طريق سريع

2021-08-31 / 11:47 مساءً
Photo of المكسيك تمنع مرور قافلة مهاجرين نحو الولايات المتحدة

المكسيك تمنع مرور قافلة مهاجرين نحو الولايات المتحدة

2021-08-31 / 10:18 مساءً
Photo of فرنسا.. ثغرة بموقع لفحوص كورونا تكشف بيانات 700 ألف شخص

فرنسا.. ثغرة بموقع لفحوص كورونا تكشف بيانات 700 ألف…

2021-08-31 / 9:06 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا

الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى…

2021-08-31 / 8:07 مساءً
Photo of حرائق كاليفورنيا.. إنذارات بإخلاء آلاف المنازل

حرائق كاليفورنيا.. إنذارات بإخلاء آلاف المنازل

2021-08-31 / 7:20 مساءً
Photo of بشروط.. طالبان تسمح للفتيات بالدراسة

بشروط.. طالبان تسمح للفتيات بالدراسة

2021-08-31 / 2:01 مساءً
Photo of تونس تصدر مذكرة إحضار بحق نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهما الجزائر

تونس تصدر مذكرة إحضار بحق نبيل القروي وشقيقه بعد…

2021-08-31 / 1:43 مساءً
Photo of المفوضية الأوروبية: 70% من مواطني الاتحاد البالغين تلقحوا ضد كورونا

المفوضية الأوروبية: 70% من مواطني الاتحاد البالغين تلقحوا ضد…

2021-08-31 / 12:45 مساءً
Photo of بعد انسحاب آخر جندي أمريكي.. بايدن: قمنا بأكبر عملية إجلاء في التاريخ

بعد انسحاب آخر جندي أمريكي.. بايدن: قمنا بأكبر عملية…

2021-08-31 / 9:30 صباحًا
Photo of طالبان تعلن استقلال البلاد الكامل بعد انسحاب آخر جندي أمريكي

طالبان تعلن استقلال البلاد الكامل بعد انسحاب آخر جندي…

2021-08-31 / 12:06 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق