إسبانيا تمدد القيود على القادمين إليها من خارج “شنغن”

هبة بريس _ متابعة

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد القيود المفروضة على القادمين إليها لأسباب “غير ضرورية” من خارج دول منطقة “شنغن” حتى 30 شتنبر المقبل على خلفية استمرار الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في الجريدة الرسمية لإسبانيا أنه سيتم تمديد القيود التي وضعت في شهر يوليوز الماضي حتى منتصف ليلة اليوم الأخير من شهر شتنبر المقبل، وذلك لعدم رصد أي تغييرات على الوضع الوبائي على المستوى العالمي.

وأضافت أنه سيتم الإبقاء على قائمة الدول والمناطق التي استثنيت سابقا من القرار، ويتعلق الأمر بأستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وهونغ كونغ وماكاو إلى جانب فئات معينة من الأشخاص المعفيين أيضا من هذه القيود بغض النظر عن دول المصدر.

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