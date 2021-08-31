نبيل أحمجيق يحصل على الإجازة في القانون

2021-08-31 / 11:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

حصل  نبيل أحمجيق، المعتقل والمدان بـ20 سنة من السجن على خلفية الحراك، على شهادة الاجازة في القانون.

وقال محمد أحمجيق، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن “المعتقل السياسي نبيل أحمجيق يتوج مساره الدراسي كمعتقل بتفوق ويصنع الفرح لعائلته ومعارفه”.

وأضاف أحمجيق “خبر جد مفرح ذلك الذي تلقيناه نحن عائلة المعتقل السياسي نبيل أحمجيق بحصول ابنها البار القابع بسجن طنجة 2 على الشهادة الجامعية – الإجازة شعبة القانون العام باللغة الفرنسية بميزة مستحسن”.

وختم أخ المعتقل نبيل أحمجيق “موصول الشكر لأساتذته بكلية العلوم القانونية الإقتصادية والإجتماعية بعين السبع الدار البيضاء”.

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