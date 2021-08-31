”مرشح بيجيدي“ يخرق حالة الطوارئ الصحية من أجل الدعاية الانتخابية

هبة بريس ـ الرباط

أقدم مرشح حزب العدالة والتنمية، بالدائرة المحلية، آسا-الزاك، الحسين حريش، على خرق حالة الطوارئ الصحية بعدما قام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، ببث مباشر حوالي الساعة التاسعة والنصف وهو يقوم بالدعاية الانتخابية مرتديا سترة تتضمن رمز المصباح واسم حزب العدالة والتنمية.

الغريب في الأمر أن المرشح المذكور قام بهذا البث المباشر وهو يدعو المواطنين للتصويت على حزبه، دون الاكتراث لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة وألزمت المواطنين بالدخول لمنازلهم مع الساعة التاسعة ليلاً ومنع التجوال إلا للضرورة القصوى.

هذا ومن المنتظر أن يقدم المنافسين للمرشح المذكور على الطعن فيما قام به مرشح حزب العدالة والتنمية، بسبب عدم قانونية القيام بالدعاية الانتخابية خلال حالة الطوارئ الصحية.

https://www.facebook.com/houcine.harich/videos/320969446478259/?d=n

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