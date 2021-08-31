“اختطاف” ممرضة وسرقة سيارتها ..حقوقيون يدخلون على الخط

هبة بريس ـ الرباط

عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن استغرابها وسخطها مما تعرضت لهه ممرضة تقنية بمختبر مصلحة التشريح الطبي بالمركز الاستشفائي ابن رشد في مدينة الدار البيضاء.

وأدان المكتب المحلي للنقابة في بلاغ توصل له هذا “التهجم على الأطر الصحية أثناء مباشرتها لواجبها المهني وغياب شروط الأمن والسلامة المهنية”.

وحملت النقابة، إدارة المركز الاستشفائي “كامل المسؤولية في توفير ظروف الحماية والسلامة المهنية والأمن لجميع الأطر الصحية والمرتفقين، مطالبا إياها بالمؤازرة والدعم للممرضة ضحية الاعتداء.

وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين، أحدهما يعمل سائق سيارة إسعاف خاصة وهو من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في محاولة الاختطاف والسرقة المقرونة باستعمال العنف في حق سيدة تعمل إطارا تقنيا بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت، زوال أمس الاثنين، بإشعار حول تعرض الضحية لمحاولة اختطاف مقرون بالسرقة بالعنف استهدفت سيارتها من قبل شخصين، مما تسبب في إصابتها بجروح خلال محاولتها الفرار عن طريق القفز من السيارة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يعمل كسائق لسيارة إسعاف خاصة، كما تم ضبط المساهم الثاني في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا حجز السيارة المتحصلة من عملية السرقة بعدما تم العثور عليها مركونة ومهملة بأحد الأزقة بمدينة الدار البيضاء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ورصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية، والتي ترجح المعطيات الأولية للبحث إلى أنها كانت بدافع السرقة.

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