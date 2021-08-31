إدارة “تيفلت 2” تنفي ما ورد على لسان والدة السجين “ن ل”

2021-08-31 / 9:24 مساءً
2
هبة بريس _ اارباط

فندت إدارة السجن المحلي تيفلت2 ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات منسوبة لوالدة السجين (ن.ل) حول تعرضه “للاعتداء بالضرب والسب والقذف وحرمانه من التطبيب وسوء التغذية”.

وأكدت إدارة هذه المؤسسة السجنية ، في بيا توضيحي، أن السجين المعني يتمتع بكافة حقوقه التي يضمنها له القانون ولم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة، موضحة أن هذا الأخير قام ،في المقابل، ليلة 29 غشت الجاري بالاعتداء على أحد السجناء باللكم، حيث اتخذت المؤسسة الإجراء الوقائي الضروري في انتظار عرضه على لجنة التأديب كما ينص على ذلك القانون.

وأفاد البيان أنه خلافا للادعاءات الكاذبة المنشورة، ت قدم الوجبات الغذائية للسجناء وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية وتسهر على إعدادها شركة متخصصة، كما تعمل إدارة المؤسسة ، يضيف البيان، على تسهيل عملية توصل السجناء بأمتعتهم وبالمبالغ المالية المرسلة إليهم من طرف ذويهم عبر حوالات بريدية، وتمكنهم من الشراءات من مقتصدية المؤسسة بالثمن المتداول للعموم.

واعتبر البيان أن الترويج لمثل هذه الادعاءات الكاذبة “هدفه الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الإفلات من القرار التأديبي الذي سيتخذ في حق السجين المعني، علما أنه سجين عائد عدة مرات

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نبيل أحمجيق يحصل على الإجازة في القانون

نبيل أحمجيق يحصل على الإجازة في القانون

2021-08-31 / 11:12 مساءً
Photo of ”مرشح بيجيدي“ يخرق حالة الطوارئ الصحية من أجل الدعاية الانتخابية

”مرشح بيجيدي“ يخرق حالة الطوارئ الصحية من أجل الدعاية…

2021-08-31 / 10:47 مساءً
Photo of “اختطاف” ممرضة وسرقة سيارتها ..حقوقيون يدخلون على الخط

“اختطاف” ممرضة وسرقة سيارتها ..حقوقيون يدخلون على الخط

2021-08-31 / 10:35 مساءً
Photo of إغلاق معبر باب سبتة مع المغرب لمدة شهر إضافي

إغلاق معبر باب سبتة مع المغرب لمدة شهر إضافي

2021-08-31 / 8:46 مساءً
Photo of الشرطة توقف شخصين تورّطا في محاولة اختطاف ممرضة بالدار البيضاء

الشرطة توقف شخصين تورّطا في محاولة اختطاف ممرضة بالدار…

2021-08-31 / 8:00 مساءً
Photo of “كورونا” تلغي تنظيم معرض الفرس بالجديدة

“كورونا” تلغي تنظيم معرض الفرس بالجديدة

2021-08-31 / 7:42 مساءً
Photo of خبير اقتصادي يشكف بدائل المغرب عن الغاز الجزائري

خبير اقتصادي يشكف بدائل المغرب عن الغاز الجزائري

2021-08-31 / 7:10 مساءً
Photo of هيئة حقوقية : تزوير اختبارات كورونا يشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي

هيئة حقوقية : تزوير اختبارات كورونا يشكل مسا خطيرا…

2021-08-31 / 6:44 مساءً
Photo of أكاديمي إسرائيلي : الجزائر تحاول ابعاد النظر عن فشلها مع مواطنيها

أكاديمي إسرائيلي : الجزائر تحاول ابعاد النظر عن فشلها…

2021-08-31 / 6:17 مساءً
Photo of تسجيل 4899 إصابة و109 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 4899 إصابة و109 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-08-31 / 5:08 مساءً

‫2 تعليقات

  1. الله يرحم الوالدين شي نهار لا تقوموا بالنفي!!
    ليس عيبا ان تكون نتائج استفتاء % 90!!
    ليس عيبا و لا حتى منبوذا ان تكونوا مذنبين!!
    كثرة النفي تحيل على الريبة و تغذي الشائعات!!

  2. هذا شيء معروف في السجون المغربية وكل السجون العربية .
    لان الحكام يضنون ان هذا سيحميهم.
    نسو ان الملك لله وحده ،يؤتيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق