إدارة “تيفلت 2” تنفي ما ورد على لسان والدة السجين “ن ل”

هبة بريس _ اارباط

فندت إدارة السجن المحلي تيفلت2 ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات منسوبة لوالدة السجين (ن.ل) حول تعرضه “للاعتداء بالضرب والسب والقذف وحرمانه من التطبيب وسوء التغذية”.

وأكدت إدارة هذه المؤسسة السجنية ، في بيا توضيحي، أن السجين المعني يتمتع بكافة حقوقه التي يضمنها له القانون ولم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة، موضحة أن هذا الأخير قام ،في المقابل، ليلة 29 غشت الجاري بالاعتداء على أحد السجناء باللكم، حيث اتخذت المؤسسة الإجراء الوقائي الضروري في انتظار عرضه على لجنة التأديب كما ينص على ذلك القانون.

وأفاد البيان أنه خلافا للادعاءات الكاذبة المنشورة، ت قدم الوجبات الغذائية للسجناء وفقا لبرنامج غذائي متنوع يستجيب للمعايير الكمية والكيفية الضرورية وتسهر على إعدادها شركة متخصصة، كما تعمل إدارة المؤسسة ، يضيف البيان، على تسهيل عملية توصل السجناء بأمتعتهم وبالمبالغ المالية المرسلة إليهم من طرف ذويهم عبر حوالات بريدية، وتمكنهم من الشراءات من مقتصدية المؤسسة بالثمن المتداول للعموم.

واعتبر البيان أن الترويج لمثل هذه الادعاءات الكاذبة “هدفه الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الإفلات من القرار التأديبي الذي سيتخذ في حق السجين المعني، علما أنه سجين عائد عدة مرات

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