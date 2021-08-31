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إغلاق معبر باب سبتة مع المغرب لمدة شهر إضافي

2021-08-31 / 8:46 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

مددت إسبانيا قرار إغلاق معبر باب سبتة المحتلة مع المغرب لشهر إضافي إلى غاية 30 شتنبر المقبل، بسبب الأوضاع الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وسيستمر الإغلاق طيلة شهر شتنبر الذي تنطلق أولى أيام يوم غد الأربعاء، الأمر الذي يضع حدا لأي احتمالية لفتح المعبر الحدوي بين البلدين، على الأقل خلال الأيام الثلاثون المقبلة، بالتزامن مع تحسن العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا نتيجة انهاء الخلاف الدبلوماسي.

وباستمرار إغلاق معبر باب سبتة إلى غاية متم شتنبر، فإن قرار الإغلاق يكون قد اكتمل تقريبا سنة ونصف من الإغلاق المستمر بين البلدين .

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