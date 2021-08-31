الصورة تعبيرية

برلماني : استفادة المغرب من الغاز الجزائري ” محدودة “

2021-08-31 / 8:30 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

بعد يومين من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ألمحت الجزائر إلى إمكانية وقف إمدادات الغاز إلى المملكة في أكتوبر.

و أكدت وزارة الطاقة في بيان عقب اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب والسفير الإسباني إن الوزير أكد التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر ميد غاز، وهو خط أنابيب ثان لا يمر عبر المغرب.

ويلمح تصريح الوزير الجزائري الذي جاء بعد استقبال السفير الاسباني، إلى أن الجزائر ستستغني عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المغرب، بعد يومين من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي هذا الإطار ، قال البرلماني المغربي جمال بنشقرون، إن المغرب لديه البدائل، خاصة أن القرار شبه محسوم من قبل الجزائر بشأن إلغاء اتفاقية مرور الغاز عبر المغرب تجاه إسبانيا.

وأضاف في حديثه لـ ” وكالة لسبونتيك ” ، أن المغرب لا يستفيد بقدر استفادة الجزائر، حيث أن استفادة المملكة محدودة وتقدم من خلال المواد السائلة “الغاز”، وأن الأمر لا يمثل خسائر للمغرب، خاصة في ظل ما قطعه من أشواط بشأن الطاقات المتجددة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية ب3% خلال شهر يوليوز

بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية ب3% خلال شهر يوليوز

2021-08-31 / 5:24 مساءً
Photo of توقيع عقد للتجميع الكامل لهياكل طائرة PC-12 بالدار البيضاء

توقيع عقد للتجميع الكامل لهياكل طائرة PC-12 بالدار البيضاء

2021-08-31 / 3:56 مساءً
Photo of ب18.2 %.. ارتفاع حجم الرواج بميناء أكادير خلال 2020

ب18.2 %.. ارتفاع حجم الرواج بميناء أكادير خلال 2020

2021-08-31 / 12:37 مساءً
Photo of تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأمريكي وتراجعه مقابل الأورو

تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار الأمريكي وتراجعه مقابل…

2021-08-29 / 5:04 مساءً
Photo of تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الطاقة بالصين

تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال الطاقة بالصين

2021-08-28 / 3:46 مساءً
Photo of شراكة لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة

شراكة لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين بجهة طنجة

2021-08-27 / 9:05 مساءً
Photo of تقرير: أداء جيد للموانئ الوطنية خلال سنة 2020 رغم الأزمة

تقرير: أداء جيد للموانئ الوطنية خلال سنة 2020 رغم…

2021-08-27 / 10:39 صباحًا
Photo of realme تطلق هاتفين جديدين الأقوى في فئة الهواتف الاقتصادية بالسوق المغربية

realme تطلق هاتفين جديدين الأقوى في فئة الهواتف الاقتصادية…

2021-08-25 / 2:18 مساءً
Photo of مديرية الدراسات: احتياجات الأبناك من السيولة النقدية ترتفع الى 81 مليار درهم

مديرية الدراسات: احتياجات الأبناك من السيولة النقدية ترتفع الى…

2021-08-24 / 5:00 مساءً
Photo of بسبب كورونا والإغلاق.. تراجع المداخيل السياحية ب58 %

بسبب كورونا والإغلاق.. تراجع المداخيل السياحية ب58 %

2021-08-24 / 11:57 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق