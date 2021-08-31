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“كورونا” تلغي تنظيم معرض الفرس بالجديدة

2021-08-31 / 7:42 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض الفرس للجديدة، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء تنظيم دورة هذه السنة من المعرض، بسبب تطور الوضعية الوبائية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إنه “نظرا لتطور الظرفية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 ، واعتبارا للإجراءات الجاري بها العمل للحد من انتشارها، قررت اللجنة المنظمة لمعرض الفرس للجديدة إلغاء الدورة المقبلة للتظاهرة، التي كانت مقررة خلال الفترة ما بين 11 و 17 أكتوبر 2021”.

وأعطت اللجنة المنظمة للمعرض للمشاركين ومربي الخيول والزوار الوطنيين والدوليين وكل الشغوفين بالفرس، موعدا في سنة 2022 .

وأشارت، في البلاغ ذاته، إلى أنها تضع نفسها رهن إشارتهم من أجل تزويدهم بكل المعلومات اللازمة.

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