خبير اقتصادي يشكف بدائل المغرب عن الغاز الجزائري

هبة بريس ـ الرباط

منذ إعلان قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، يترقب الشارع في البلدين ما يترتب على تلك الخطوة، خاصة فيما يتعلق بمرور أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا.

وحول نفس الموضوع ، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن المغرب لديه العديد من البدائل، منها الغاز الأمريكي أو الروسي وكذلك النرويجي، الأقل تكلفة مضيفا ” أن إسبانيا تتجه أيضا للاستغناء عن الغاز الجزائري.

وأشار إلى أن الأضرار تطال المغرب والجزائر، وإن كانت بشكل أكبر على الأخيرة، حيث أن خط الغاز الجزائري الجديد غير آمن نظرا للطريق التي يمر عبرها من مدينة مليلية “المحتلة”، وهو ما يجعلها عرضة لأي أعمال إرهابية.

ويرى أن تخلي الجزائر عن الممر الحالي عبر المغرب له تبعات كبيرة، حيث أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات الغاز، حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بنسبة 87%، وهو ما يعني أن الاعتماد على أنبوب واحد سيؤثر على العائدات الاقتصادية.

وأشار في حديث لـ ” سبونتيك ” إلى أن العقد بين الدولتين يتضمن بعض الشروط الجزائية، ما يعني أن المغرب سيطالب بها ولن يتخلى عنها، في حين أن الأنبوب يعود على المغرب بـ 50 مليون دولار وهو رقم غير مهم بالنسبة للمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7