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هيئة حقوقية : تزوير اختبارات كورونا يشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي

2021-08-31 / 6:44 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تزوير الوثائق الطبية يشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي العام للمواطنين، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية

واعتبر فرع الجمعية بوجدة، في بلاغ له، أن ضلوع طبيبين في شبكة التزوير يعد فعلا مسيئا للمهنة النبيلة، وإساءة للأطر الطبية التي شكلت الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات القضائية المسؤولة بتسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، مع تكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بالتحاليل الطبية لكوفيد-19 والشواهد الطبية عموما.

وكانت رئاسة النيابة العامة، قد أكدت على ضرورة التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة ب(كوفيد-19)، على ضوء ما لوحظ ، مؤخرا ، بعض من هذه الحالات سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن الكوفيد وجوازات التلقيح.

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