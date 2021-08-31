16 قتيلا و1920جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 1920 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1469 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث ، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و758مخالفة، وإنجاز 5222 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و536 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و514 ألفا و600 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3403 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 5222 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 115 مركبة.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0