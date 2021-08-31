السعودية : نأمل في عودة العلاقات بين المغرب والجزائر

هبة بريس - الرباط

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن.

وخلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، جدد المجلس الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، تعود بالنفع على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.

هذا ويذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات مع المغرب.

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