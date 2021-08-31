السعودية : نأمل في عودة العلاقات بين المغرب والجزائر
هبة بريس - الرباط
أعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل في عودة العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأسرع وقت ممكن.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، جدد المجلس الدعوة للأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية لفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، تعود بالنفع على شعبيهما، وتحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك.
هذا ويذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات مع المغرب.
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13 تعليقات
لانريد مصالحة مع العصابة الحاكمة في الجزائر.موتهم خير من حياتهم.وجوه الشر قلوبهم فيها بغض وحقد دفين ونفاق.مستحيل أن يكونوا مسلمين.
لايمكن عودة العلاقات مع نظام الكابرانات الحقود حتى ينتصر الشعب الجزائري من عسكرية الى مدنية ويأتي نظام جديد اللذي يعترف بَغربية الصحراء.
الشعب المغربي لا يريد اعادة العلاقات الدبلوماسية مع هؤلاء حتى تتنحى الشردمة الحاكمة ويتحرر الشعب الجزايري من الكابرانات الهرمة
ما لكم من اللي قطعوا العلاقات وانتم تتباكون ،راهم ميحملوش ذكر اسم المغاربة ،،لماذا غي انتم فقط تنشرون مثل هذه الاخبار جزر القمر تاسف السعدية تامل ،،الكويت ،،جيبوتي ،،هم لم ينشروا ولا خبر واحد من هذه الاخبار لانهم قطعوا العلاقات وهم مقتنعون بما فعلوا ،،بالمناسبة ححتى ولو اعادوا العلاقات لن يفتحوا انبوب الغاز ،،اما المغاربة الموجودين في الجزائر فان كل تجاوزت اقامته ثلاثة اشهر وخرج من الجزائر لن يسمح له بالعودة عكس ما كان موجودا ،،وهذه هي الطريقة القانوية لطردهم ،،باي ..باي ..المغرب ،،قولوا لاسرائيل تنفعكم ..ولعلكم العلاقات لن تعود قبل ٢٧سنة من الان
العصابة طامعة في الصحراء المغربية هدشي لي طاعنهم فضحتهم ودابر ليهم السكر والعلاقات مع الكابرانات الخونة عمرها تكون على خير ربما ستكون بخير في زمن غير اليوم
المغاربة يتصفون باخلاق طيبة وهم أصحاب العقول النيرة يتصرفون بحكمة وعقلانية في ققرارتهم ولا يتسرعون لان معهم ملك وشعب قوي يقفوا لمن يؤذيهم او يمس كرامته نحن لبس مثل هؤلاء ذوي العقول المتحجرة ليس في قلوبهم سوى الحقد والكره والعدوانية ولكن الحمدلله المغرب لا يريد منهم اي شيء إلا الابتعاد عن وحدتنا الوطنية الترابية المغربية وانصاف المغرب يارب في استرجاع جميع حقوقه.
لا فائدة للصلح بينهما لان النزعات كانت بينهما سنوات قديمة رغم المغرب حاول عدة مرات الصلح وتجديد العلاقات ولكن للأسف الشديد الجزائر كانت دائما ترفض الصلح وتسوية الخلاف .
الجزائر هي الخاسرة من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المغربية لأننا والحمدلله نتوفر على ثروة ثمينة لا داعي لهذه العلاقة التي تسبب لنا سوى المشاكل فقط.
اعتقادي من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هو النظام الجزائري كان يستهدف من هذا هو الصحراء المغربية تدخل في خريطته ولكن الحمدلله شعب قوي يقفوا لهم بالمرصاد بحكمة وعقلانية وليس بجهالة وعدم الوعي .
السعودية لها أمل في استرجاع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر ولكن نحن لا نريد ذالك لأنه ببساطة صداع الرأس فقط .
الجزائر ظهرت على حقيقتها وطمعها الصحراء المغربية ولكن الحمدلله لنا ملك وشعب قوي جدا لايسمحون بمس كرامتهم او طعنها . لهذا وضعنا النقط على الحروف.
نشكر جميع الدول العربية والغربية التي تدخلت في الصلح وتسوية الخلاف بين البلدين الشقيقين من اجل التفاوض وتهدئة النفس والتحاور بالتي هي احسن .
نحن نريد السلام وليس الحرب ونريد الحوار الهادئ وبحكمة دبلوماسية بالغة الأهمية ولهذا يجب علينا التحاور فيما بيننا لأننا شعوب مسلمة.