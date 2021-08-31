تسجيل 4899 إصابة و109 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4899 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 860948 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 109 وفاة ليصل العدد إلى 12649، بينما تم التأكد من 5813 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 793607.

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