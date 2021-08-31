سفارة المملكة بجاكرتا تنظم قنصلية متنقلة لفائدة أفراد الجالية

هبة بريس

نظمت سفارة المملكة المغربية بجاكرتا، في الفترة من 20 إلى 23 غشت الجاري، قنصلية متنقلة في بالي استفاد من خدماتها حوالي 30 مواطنًا مغربيًا مقيما بهذا الإقليم الإندونيسي، الذي يضم أكبر جالية مغربية بعد جاكرتا، وذلك حسبما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ،اليوم الثلاثاء، أنه نظرا للقيود الصحية المفروضة من قبل السلطات الإندونيسية، وضرورة التلقيح بالنسبة لجميع الأجانب، لم يتمكن أفراد الجالية المغربية المقيمة في بالي ، منذ ظهور الوباء ، من التنقل إلى جاكرتا من أجل الاستفادة من مختلف الخدمات القنصلية.

وهكذا، يضيف البلاغ، قررت سفارة المملكة المغربية تقريب الخدمات القنصلية من مواطنيها المقيمين في بالي.

وقد أعرب المواطنون المغاربة المقيمون في بالي ، والذين يقيم بعضهم في المنطقة منذ أكثر من 20 عاما ، عن تقديرهم وامتنانهم لهذه العملية التي تعد الأولى من نوعها منذ إقامة سفارة المغرب في جاكرتا.

وخلصت الوزارة إلى أنه في ضوء اللقاءات التي عقدت مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في بالي ، تقرر تنظيم عمليات مماثلة مرة كل ستة أشهر.

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