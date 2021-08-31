توقيع عقد للتجميع الكامل لهياكل طائرة PC-12 بالدار البيضاء

هبة بريس

وقع الفاعلان في مجال الطيران PILATUS وSABCA، أمس الإثنين، عقدا للتجميع الكامل بالدار البيضاء لهياكل طائرة PC-12 .

وذكر بلاغ مشترك ل “SABCA” ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا العقد يسجل بداية شراكة جديدة طويلة الأمد بين PILATUS وSABCA، ويمثل “مرحلة هامة تستفيد من المنظومة الصناعية للطيران والفضاء بالمغرب”.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع البالغة قيمته الاستثمارية أكثر من 180 مليون درهم (17 مليون أورو)، يتوخى تشييد مصنع جديد على مساحة 16.000 متر مربع، سيضم خط تجميع هياكل طائرة PC-12، بالقطب التكنولوجي للنواصر، مشيرا إلى أنه لتوفير الموارد المؤهلة اللازمة لإنجاز برنامج PC-12، تمت إقامة تعاون وثيق مع معهد مهن الطيران.

وينص العقد بحسب المصدر ذاته، على تجميع هياكل الطائرات والأجنحة وأدوات التحكم في الطيران، بما في ذلك تركيب الأسلاك الكهربائية. وستتولى مجموعة SABCA تسليم هذه المكونات الأساسية للطائرة إلى سلسلة التجميع النهائية بسويسرا، حيث سيتم إدماجها مع باقي أنظمة الطائرة والمحرك ومقصورة الطائرة الداخلية.

وسجل المصدر ذاته، أن أول تجميع لهياكل الطائرات والأجنحة بالوحدة الصناعية الجديدة لمجموعة “سابكا” SABCA بالدار البيضاء سيكون جاهزا للتسليم إلى خط التجميع النهائي بـ Stans في سويسرا، بحلول نهاية سنة 2022.

ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام لمجموعة SABCA، السيد ثيبو جونغن قوله “نحن فخرون جدا باختيار شركتنا من لدن PILATUS للإسهام في إنجاز هذا المشروع البالغ الأهمية”، موضحا أن الأمر يتعلق ب”ثمرة عمل جماعي ممتاز يمثل بداية التعاون بين Pilate وSABCA.

وقال “إن اختيارنا مِن بين عدة شركات عالمية، من قِبَل مجموعة PILATUS، يعكس مدى خبرتنا وقدرتنا التنافسية في المنطقة”، مضيفا أن ” SABCA تفخر وتعتز بتوفير مجموعة واسعة من الخبرات في مجال هياكل الطائرات المعدنية واللوازم التركيبية والتصنيع والتجميع وتصميم مُعدات التشغيل الخاصة بقطاع الطيران العام، علاوة على قدراتنا ذات المستوى العالمي في مجال الصيانة وإصلاح الطائرات”.

يشار إلى أن PC-12، طائرة فريدة تستطيع الهبوط على مدرج غير مهيأ – وهي متعددة الاستعمالات بما يكفي لأداء مهام مختلفة، ابتداء من النقل التنفيذي، والشحن والإسعاف الجوي ووصولا إلى المهمات الجوية أو الحكومية. ومنذ قيامها برحلتها الأولى خلال سنة 1994، تعد هذه الطائرة الأكثر مبيعاً ضمن فئتها حتى اليوم، حيث تم تسليم أزيد من 1800 نسخة منها.

وأبرز البلاغ أن طراز PC-12 NGX بأحدث تكنولوجياته على مستوى المحرك وإلكترونيات الطيران، يجعل هذه الطائرة التوربينية ذات المحرك الوحيد الأكثر تقدما على الإطلاق، مدعوما بسجل أمان استثنائي يزيد عن ثمانية ملايين ساعة طيران وبخدمة الزبناء الخاصة بشركة Pilatus.

وتُباشر مجموعة SABCA نشاطها انطلاقا من ثلاث جهات بلجيكية (جهة العاصمة بروكسل، وجهة شارلروا في والونيا، وجهة لومين بفلاندر) ، فضلا عن الدار البيضاء بالمغرب.

وتستفيد SABCA حاليا من مجموعة واسعة من الخبرات التي راكمتها خلال 100 سنة من التجربة في مضمار التصميم والتصنيع والصيانة وتأهيل العناصر الكبرى والبالغة التعقيد الخاصة بالطائرات والقاذفات الفضائية.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7