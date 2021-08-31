كفاءات نسائية تخوض غمار انتخابات ”ثامن شتنبر“ برمز ”الكتاب“

2021-08-31 / 3:29 مساءً
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هبة بريس - مروان المغربي

يولي حزب التقدم والاشتراكية أهمية قصوى للتمثيلية النسائية، ولقضايا المرأة المغربية بشكل خاص، وذلك تجسيدا منه لمواقفه ومبادئه التقدمية، وفي هذا الصدد وتفعيلا لمرجعيته وتوجهاته الفكرية والسياسية قدم الحزب عشرين مرشحة، على رأس قوائمه الانتخابية، لخوض غمار الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، لاستحقاقات ثامن شتنبر المقبل.

وقدم الحزب لوائح انتخابية تقودها وجوه نسائية فاعلة، وأخرى تسعى لفرض مكانتها في المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وهكذا فقد رشح الحزب الرفعة ماء العينين على رأس اللائحة الجهوية لجهة الداخلة واد الذهب، واكرام الحناوي على رأس اللائحة الجهوية لجهة فاس مكناس، ونادية التهامي كوكيلة اللائحة الجهوية لجهة الرباط سلا، و زهرة المومن على رأس اللائحة الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، وليلى الصغيري وكيلة للائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات،

كما رشح حزب الكتاب، نهى الموسوي كوكيلة للائحة جهة طنجة تطوان الحسيمة، و فريدة خنيتي كوكيلة اللائحة الجهوية لجهة الشرق، ومليكة اخشخوش وكلية للائحة جهة مراكش آسفي، فيما وضع نزهة مقداد على رأس اللائحة الجهوية لجهة درعة تافيلالت، وخديجة أروهال كوكيلة لائحة جهة سوس ماسة، والمعلومة حفوض على رأس اللائحة الجهوية للحزب بجهة كلميم واد نون، ومليكة الداودي كوكلية للائحة الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء.

وبالنسبة للوائح المحلية فقد رشح حزب الكتاب، كل من عائشة أمغار وكيلة للائحة المحلية لمدينة إنزكان ايت ملول، ولطيفة بوغوش وكلية للائحة طاطا، إضافة لترشيح البرلمانية عن الولاية التشريعية الحالية، مريم وحساة كوكيلة للائحة في مدينة بني ملال، كما تم تزكية عائشة لبلق، على رأس لائحة الدار البيضاء أنفا.

فيما وضع الحزب زكية المريني على رأس اللائحة المحلية لجليز النخيل بمراكش، وأنيسة الهيشو قرابشي على رأس اللائحة المحلية للفحص أنجرة، ودنيا بوقشقوش، كوكيلة للائحة شفشاون.

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