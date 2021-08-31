بشروط.. طالبان تسمح للفتيات بالدراسة

هبة بريس - وكالات

أعلنت حركة طالبان عن السماح للنساء بالدراسة في المدارس والجامعات، لكن بشروط “خاصة” جدا.

وذكرت، أنه سيسمح للنساء الأفغانيات بالدراسة في الجامعة، لكن ليس في نفس الغرفة مع الرجال.

كما قال وزير التعليم العالي بالإنابة التابع للحركة، إنه لن يُسمح للمدرسين الذكور، بتعليم الطالبات، بموجب قواعد جديدة.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف اجتاحت البلاد من إلغاء التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، بعد سيطرة طالبان.

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