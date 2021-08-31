اليوم الثلاثاء.. المغرب يشرع في تلقيح التلاميذ ما بين 12 و17 سنة

هبة بريس

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخالد آيت طالب وزير الصحة، اليوم الثلاثاء 31 غشت بثانوية دار السلام بالرباط، على إعطاء الإنطلاقة الرسمية لعملية تلقيح التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 12 و17 سنة.

وحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فإن هذه العملية تندرج في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي أقرتها بلادنا لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتحقيق المناعة الجماعية، حيث سيتم خلالها اعتماد استخدام لقاحي “سينوفارم” و “فايزر” وذلك بعد إعطاء اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح الضوء الأخضر لاستعمالهما بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

وأضاف بلاغ الوزارة أن هذه العملية تستهدف أزيد من 3 ملايين تلميذة وتلميذ، تشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي والتعليم العتيق ومدارس البعثات الأجنبية ومتدربي التكوين المهني الذين يتراوح سنهم بين 12و17 سنة مع التأكيد على أن هذه العملية مجانية وتطوعية وإختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين.

كما تتوزع عملية التلقيح، على مستوى 419 مركزا محدثا بالمؤسسات التعليمية إضافة إلى تعبئة وحدات متنقلة في العالم القروي علما بأن الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية أعلنت عن اللائحة الكاملة لهذه المراكز عبر مواقعها الالكترونية وصفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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