في أول تعليق له.. كريستيانو رونالدو:”مانشستر له مكانة خاصة في قلبي”

هبة بريس - وكالات

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة، بعد إتمام انضمامه إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أنا أتطلع إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح جدا في المستقبل”.

وأكد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين، متوقعا خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي

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