أدلى بشهادة اختبار كورونا مزورة.. توقيف سائح فرنسي بمطار أكادير

هبة بريس - اكادير

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، امس الاثنين 30 غشت الجاري، من ضبط سائح فرنسي يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك بعد الاشتباه في إدلائه بشهادة اختبار مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أدلى المشتبه فيه بنتيجة اختبار سلبي مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19 أثناء إتمامه لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية عند استعداده للسفر جوا نحو العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تمت إحالة المواطن الأجنبي المشتبه فيه على فرقة الشرطة القضائية بمدينة إنزكان المختصة مكانيا، وذلك من أجل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية في سياق تشديد المصالح الأمنية إجراءات المراقبة الحدودية بتنسيق مع المصالح الطبية والسلطات العمومية المختصة، وذلك لضمان التصدي لجرائم التزوير في الشواهد الصحية، وفي مقدمتها اختبارات الكشف عن عدوى كوفيد-19 بما يضمن حماية الصحة العامة.

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