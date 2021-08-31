الصورة تعبيرية

أكاديمية جهة الشرق توفر 39 مركزا لتلقيح المتمدرسين ضد كورونا

2021-08-31 / 9:59 صباحًا
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هبة بريس - وجدة

في إطار عملية تلقيح المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية والتعليم العتيق والتربية غير النظامية الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 سنة وذلك لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي 2022/2021 وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية، تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أنها قد أعدت مخططا تنظيميا جهويا لهذه العملية بتنسيق تام مع السلطات الترابية والصحية، وقد خصصت ما مجموعه 39 مركزا للتلقيح ضد فيروس كورونا بالجهة تتوفر فيها الشروط اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث من المتوقع أن يستفيد من التلقيح ما يفوق 188000 تلميذة وتلميذا، علما أن الأكاديمية قد عبأت ما يزيد عن 250 إطارا تربويا وإداريا و104 إطارا طبيا إضافة إلى الأطر الداعمة اللازمة للإشراف على هذه العملية، وتتوزع مراكز التلقيح بعمالة وأقاليم الجهة حسب ما هو مبين في الصورة المرفقة.

والأكاديمية إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تدعو جميع الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى مرافقة بناتهم وأبنائهم نحو أقرب مؤسسة تعليمية من مقر سكناهم مخصصة لهذا الغرض من أجل الاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح ابتداء من يوم الثلاثاء31 غشت الجاري، كما تهيب بهم الانخراط بكثافة في هذه العملية الهامة التي ستمكن من حماية أسرهم وأطفالهم وكذا ضمان متابعة دراستهم في ظروف آمنة، كما تحثهم على مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية وذلك من أجل تجنيب بلادنا أي انتكاسة وبائية محتملة.

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