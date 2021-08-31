الرئيس الأميركي، جو بايدن

بعد انسحاب آخر جندي أمريكي.. بايدن: قمنا بأكبر عملية إجلاء في التاريخ

2021-08-31 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة اليوم الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وبذلك يعلن الرئيس الأمريكي طي صفحة 20 عاما من الحرب مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على أمريكا.

وقال بايدن صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، “خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها”.

وأضاف الرئيس الأمريكي “الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى”.

وأكد بايدن، أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين، لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

واختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر غد الثلاثاء، ليشرح للأميركيين أسباب عدم تمديد بقاء القوات في أفغانستان.

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