تحرك دبلوماسي موريتاني ل”رأب الصدع” بين الجزائر والمغرب

هبة بريس - الرباط

نقلت وسائل اعلام موريتانية، أن وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى أمس الإثنين، اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامره والمغربي ناصر بوريطه.

وذكرت ذات المصادر، أن ولد الشيخ أحمد تطرق في الاتصالين لـ “العلاقات الثنائية المتميزة مع البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة وللقضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكدت أن وزير الخارجية عرض مساعي بلاده لـ ” رأب الصدع” و” إعادة المياه لمجاريها بين البلدين الشقيقين” بما يضمن استعادة أجواء الاخوة والتعاون “.

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