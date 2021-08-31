الصورة تعبيرية

تحرك دبلوماسي موريتاني ل”رأب الصدع” بين الجزائر والمغرب

2021-08-31 / 9:19 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

نقلت وسائل اعلام موريتانية، أن وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى أمس الإثنين، اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامره والمغربي ناصر بوريطه.

وذكرت ذات المصادر، أن ولد الشيخ أحمد تطرق في الاتصالين لـ “العلاقات الثنائية المتميزة مع البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة وللقضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكدت أن وزير الخارجية عرض مساعي بلاده لـ ” رأب الصدع” و” إعادة المياه لمجاريها بين البلدين الشقيقين” بما يضمن استعادة أجواء الاخوة والتعاون “.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأحرار يدعو مناضليه الى تجاهل “بكائيات” بعض الهيئات الحزبية

الأحرار يدعو مناضليه الى تجاهل “بكائيات” بعض الهيئات الحزبية

2021-08-31 / 1:31 مساءً
Photo of “الأحرار” يدعو رجال السلطة إلى تبني الحياد الإيجابي

“الأحرار” يدعو رجال السلطة إلى تبني الحياد الإيجابي

2021-08-31 / 12:22 مساءً
Photo of سياسي إسرائيلي: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل”

سياسي إسرائيلي: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح…

2021-08-31 / 12:11 مساءً
Photo of عمر هلال : تقرير المصير مبدأ أممي وعالمي

عمر هلال : تقرير المصير مبدأ أممي وعالمي

2021-08-30 / 10:54 مساءً
Photo of فرنسا ترفض تسليم فرحات مهني للنظام الجزائري

فرنسا ترفض تسليم فرحات مهني للنظام الجزائري

2021-08-30 / 10:08 مساءً
Photo of إعلام شيلي : قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب “هروب إلى الأمام “

إعلام شيلي : قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب…

2021-08-30 / 9:36 مساءً
Photo of استحقاقات 2021.. “البام” وسباق الاطاحة بالبيجيدي بطنجة

استحقاقات 2021.. “البام” وسباق الاطاحة بالبيجيدي بطنجة

2021-08-30 / 4:14 مساءً
Photo of تنصيب زينب كاندي قنصلا عاما لجمهورية سيراليون بالداخلة

تنصيب زينب كاندي قنصلا عاما لجمهورية سيراليون بالداخلة

2021-08-30 / 3:58 مساءً
Photo of صحيفة اسبانية: المغرب يستعد لاستقبال سانشيز ب”أوامر ملكية”

صحيفة اسبانية: المغرب يستعد لاستقبال سانشيز ب”أوامر ملكية”

2021-08-30 / 2:07 مساءً
Photo of مجلس التعاون الخليجي يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

مجلس التعاون الخليجي يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-08-30 / 1:31 مساءً

تعليق واحد

  1. لانريد مصالحة مع العصابة الحاكمة في الجزائر.جرثومة هاته الجارة السوء أخطر من كورونا بسمها و حقدها الدفين.من الان فصاعدا،لانريد اي مسؤول مغربي يقدم يد مساعدة لهم في أي محنة.العصابة الحاكمة في الجزائر يستحيل ان يكونوا مسلمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق