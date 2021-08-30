طالبان تعلن استقلال البلاد الكامل بعد انسحاب آخر جندي أمريكي

2021-08-31 / 12:06 صباحًا
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هبة بريس

قال المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الاثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول. معلنا بذلك طي صفحة 20 عاما من الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على أمريكا.

وتابع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن آخر جندي أجنبي غادر الأراضي الأفغانية، وباتت كل أفغانستان تحت سيطرة طالبان، وأصبحت بلادنا حرة الآن، واستعادت استقلالها”. مضيفا، “مطار كابول بات تحت سيطرتنا بشكل كامل”.

كانت الولايات المتحدة، قالت اليوم، إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) “هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه”.

وأضاف، “لكنني أعتقد أنه إذا بقينا عشرة أيام أخرى، ما كنا سنخرج الجميع”.

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