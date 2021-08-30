فرحات مهني

فرنسا ترفض تسليم فرحات مهني للنظام الجزائري

2021-08-30 / 10:08 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت مصادر صحفية ، أن فرنسا رفضت بشكل قاطع تسليم فرحات مهني رئيس حركة استقلال منطقة القبائل، للنظام الجزائري.

وكانت السلطات الجزائرية الخميس الماضي، أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق رئيس “حكومة القبائل” فرحات مهني، متهمة إياه بالوقوف وراء جريمة حرق شاب بولاية تيزي وزو وبوقوفه أيضا مع حركة “ماك” كرئيس لها، حسب ادعائها.

وكان قد أصدر النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية مذكرات توقيف دولية ضد فرحات مهني، رئيس حركة استقلال منطقة القبائل، وأيضا “مدبري جريمة مقتل الشاب جمال بن اسماعيل بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن، بولاية تيزي وزو، شرق البلاد”

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‫2 تعليقات

  2. يعني فرنسا برأت المحترم مهني من الاكاديب العسكرية وهذا يتبث ايضا ان المغرب ورشاد والماك ابرياء الكبرنات ولاد لحرام. فرنسا دولة قوية ودمقراطية ليست كالخائنة اسبانيا

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