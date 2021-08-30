FBI : جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوى لها

2021-08-30 / 9:53 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI أن جرائم الكراهية سجلت العام الماضي أعلى مستوى لها في الولايات المتحدة منذ 12 عاما، وطالت الأفارقة والآسيويين بالدرجة الأولى.

وأشارت بيانات عام 2020 التي قدمتها لمكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 15000 وكالة لإنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ارتكاب 7759 جريمة كراهية في عام 2020 بزيادة ستة في المئة عن عام 2019 مسجلة أعلى معدل منذ عام 2008.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الجرائم التي تستهدف السكان من أصول إفريقية من 1930 إلى 2755، والآسيويين من 158 إلى 274.

وحذرت وزارة العدل الأمريكية من أن الجماعات التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض تمثل تهديدا أمنيا متزايدا بعد الهجوم الدامي الذي وقع على مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طالبان تعلن استقلال البلاد الكامل بعد انسحاب آخر جندي أمريكي

طالبان تعلن استقلال البلاد الكامل بعد انسحاب آخر جندي…

2021-08-31 / 12:06 صباحًا
Photo of سويسرا ترفض تسليم مواطن روسي موقوف بطلب من واشنطن

سويسرا ترفض تسليم مواطن روسي موقوف بطلب من واشنطن

2021-08-30 / 8:05 مساءً
Photo of فتح الحدود ..تحيين جديد لبروكسل بسبب انتشار كورونا

فتح الحدود ..تحيين جديد لبروكسل بسبب انتشار كورونا

2021-08-30 / 6:30 مساءً
Photo of اكتشاف متغير جديد “مقلق” من فيروس كورونا بجنوب افريقيا

اكتشاف متغير جديد “مقلق” من فيروس كورونا بجنوب افريقيا

2021-08-30 / 5:23 مساءً
Photo of طالبان: هجمات تنظيم “الدولة” ستتوقف مع رحيل القوات الأمريكية

طالبان: هجمات تنظيم “الدولة” ستتوقف مع رحيل القوات الأمريكية

2021-08-30 / 5:06 مساءً
Photo of الصحة العالمية: كورونا سيحصد آلاف الأوروبيين

الصحة العالمية: كورونا سيحصد آلاف الأوروبيين

2021-08-30 / 12:42 مساءً
Photo of ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني “اعترافا” بهم

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني “اعترافا” بهم

2021-08-30 / 10:43 صباحًا
Photo of موريتانيا.. سقوط 20 منزلا جنوب غربي البلاد بسبب العواصف

موريتانيا.. سقوط 20 منزلا جنوب غربي البلاد بسبب العواصف

2021-08-29 / 10:59 مساءً
Photo of البرازيل.. خلال 10 أيام مواطن يتطعم بـ 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كورونا

البرازيل.. خلال 10 أيام مواطن يتطعم بـ 5 جرعات…

2021-08-29 / 10:17 مساءً
Photo of توقيف مرشح سابق للرئاسة التونسية بالجزائر

توقيف مرشح سابق للرئاسة التونسية بالجزائر

2021-08-29 / 7:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق