مقتل خمسينية وإصابة اخرون ضواحي تاونات

هبة بريس - فاس

أقدم عشريني يقطن بدوار تاونسات التابع لجماعة تافرانت بإقليم تاونات ، اليوم الاثنين، على قتل جارته (حوالي 53 سنة) بأداة زراعية حادة ، وإصابة 3 أفراد آخرين من عائلتها ووالده بجروح متفاوتة الخطورة

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” أن الضحية تلقت ضربة مباغتة على مستوى الرأس على يد الجاني الذي يبلغ من العمر 22 سنة ؛ تسببت لها في جروح غائرة عجلت بوفاتها، مضيفة أن الجاني دخل في حالة هيجان قبل أن يعتدي على والده الذي تمكن من الفرار رغم إصابته ، مبرزة أنه هاجم جيرانه وأصاب كل من زوج الضحية وأحد أبنائهما وقريب لهما بجروح بليغة، نقلوا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و أضافت المصادر ذاتها، أن مرتكب هذه الجريمة ، كان يعيش حياة طبيعية إلى أنه دخل في الأشهر القليلة الماضية في اضطرابات نفسية حادة، يرجح أنها الدافع وراء ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي

وتمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ من توقيف المهاجم غير بعيد من مكان الاعتداء، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

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