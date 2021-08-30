الصورة تعبيرية

مقتل خمسينية وإصابة اخرون ضواحي تاونات

2021-08-30 / 9:45 مساءً
0
هبة بريس - فاس

أقدم عشريني يقطن بدوار تاونسات التابع لجماعة تافرانت بإقليم تاونات ، اليوم الاثنين، على قتل جارته (حوالي 53 سنة) بأداة زراعية حادة ، وإصابة 3 أفراد آخرين من عائلتها ووالده بجروح متفاوتة الخطورة

وأفادت مصادر ” هبة بريس ” أن الضحية تلقت ضربة مباغتة على مستوى الرأس على يد الجاني الذي يبلغ من العمر 22 سنة ؛ تسببت لها في جروح غائرة عجلت بوفاتها، مضيفة أن الجاني دخل في حالة هيجان قبل أن يعتدي على والده الذي تمكن من الفرار رغم إصابته ، مبرزة أنه هاجم جيرانه وأصاب كل من زوج الضحية وأحد أبنائهما وقريب لهما بجروح بليغة، نقلوا على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

و أضافت المصادر ذاتها، أن مرتكب هذه الجريمة ، كان يعيش حياة طبيعية إلى أنه دخل في الأشهر القليلة الماضية في اضطرابات نفسية حادة، يرجح أنها الدافع وراء ارتكابه لهذا الفعل الإجرامي

وتمكنت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ من توقيف المهاجم غير بعيد من مكان الاعتداء، ليتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لأجل البحث بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توسطت في تزوير شواهد اختبارات كورونا.. توقيف سيدة بتاوريرت

توسطت في تزوير شواهد اختبارات كورونا.. توقيف سيدة بتاوريرت

2021-08-30 / 9:53 صباحًا
Photo of قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-08-29 / 10:56 صباحًا
Photo of بينهم طبيبان… توقيف 06 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة لتزوير اختبارات كوفيد-19

بينهم طبيبان… توقيف 06 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة لتزوير…

2021-08-28 / 10:27 مساءً
Photo of التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة لكوفيد-19

التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة…

2021-08-28 / 10:06 مساءً
Photo of أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع عشر

أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع…

2021-08-28 / 9:17 مساءً
Photo of أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

2021-08-28 / 5:49 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-28 / 1:55 مساءً
Photo of إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

2021-08-28 / 1:43 مساءً
Photo of أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين السخونة

أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين…

2021-08-28 / 11:53 صباحًا
Photo of أدليا برخصة للسفر وشهادة اختبار كورونا مزورتين.. توقيف شخصين بمطار البيضاء

أدليا برخصة للسفر وشهادة اختبار كورونا مزورتين.. توقيف شخصين…

2021-08-28 / 10:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق