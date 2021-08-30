عقب دخولها في سباق الانتخابات…سعد التسولي يعلن دعمه لزوجته فاطمة خير
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلن الفنان المغربي سعد التسولي عن دعمه التام لزوجته الفنانة فاطمة خير، و التي من المرتقب أن تخوض الاستحقاقات الانتخابية، التي ستجرى يوم ال 8 من الشهر المقبل، و المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
و في هذا الصدد، نشر تسولي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة لمرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، الخاصة بالدائرة الإنتخابية الجهوية الدار البيضاء- سطات، معلقا عليها: “الفنانة فاطمة خير …بداية مسار”.
و أضاف قائلا :” لاستكمال النضال من أجل الكرامة والرقي بالابداع المغربي… من أجل مشاركة مسؤولة في الحق السياسي، اختيار من أجل فن يعبر عن قضايانا المشتركة”
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