مطالب بالتدخل لضبط عمليات ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة

هبة بريس ـ الرباط

دخلت المفوضية على خط قضية ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة التي وصلوها مؤخرا في موجة هجرة جماعية ، حيث طالب نواب برلمانيون في البرلمان الأوروبي بضرورة المقتضيات القانونية والحقوق الفضلى لهؤلاء الأطفال.

وطالب النواب المفوضية الأوروبية بالكشف عن التدابير التي تقترحها للسيطرة على إجراءات ترحيل القاصرين المغاربة وضمان الامتثال للقوانين الأساسية المتعلقة بحماية حقوق القاصرين”.

وانتقد البرلمانيون موافقة البرلمان الأوروبي على عمليات إعادة القاصرين إلى المغرب، وأكدوا أنه يجب أن تسترشد بمصالح الطفل الفضلى وأن تتم وفقًا للقانون الوطني والدولي ، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة”.

ويعرف ان محكمة في إسبانيا قضت الإثنين بتعليق قرار ترحيل قاصرين غير مصحوبين بذويهم إلى بلدهم الأصلي المغرب بعد أن كانوا قد عبروا بأعداد كبيرة قبل ثلاثة أشهر مع آلاف المهاجرين الآخرين إلى جيب سبتة الإسباني.

وصدر الحكم بعد أن تقدمت منظمتان حقوقيتان بطلب للمحكمة نيابة عن 12 طفلا لجأوا إليهما لتقديم يد المساعدة للبقاء في إسبانيا.

الى ذلك ، دافع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا عن إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب قائلا إنه ليس بينهم من هو “معرض للخطر”. وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية “مصلحة الأطفال مضمونة”.

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