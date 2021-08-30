عملية “نلقح وليداتي” تنطلق بالمدارس

محمد منفلوطي_ هية بريس

تحت شعار ” نلقح وليداتي، نحميهم ونحمي أسرتي ونمكنهم يتابعو دراستهم في أمان”، تنطلق غدا الثلاثاء عملية تلقيح واسعة تستهدف متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي والتعليم العتيق

ومدارس البعثات الأجنبية بالمغرب.

النموذج هنا نسوقه من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، حيث أكد عبد المومن طالب، أنه ولانجاح هذه المحطة الوطنية التاريخية، تم توفير 58 مركزا للتلقيح بالجهة من أجل استقبال 613367 تلميذة وتلميذا من الفئة العمرية 12-17سنة، موزعين بين جميع المديريات الإقليمية للتربية والتكوين، لتقريب هذه الخدمة من الفئة المستهدفة بعملية التلقيح.

واعتبارا لأهمية هذه العملية التي تبقى تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين، فقد دعا المسؤول الجهوي على القطاع، جمعيات أمهات وآباء التلميذات والتلاميذ وجميع الفاعلين التربويين والشركاء بأن ينخرطوا بكثافة في تعبئة الأسر وتشجيعهم على مرافقة أبنائهم نحو المراكز المخصصة لهذه العملية المعلن عنها بالموقع الرسمي للوزارة والأكاديمية، والمديريات الإقليمية وبصفحاتها على الفايسبوك، وذلك لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، ابتداء من يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، وذلك طيلة الفترة المخصصة لهذه العملية.

وأشار عبد المومن طالب، أن هذه العملية، تأتي تماشيا مع توجيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة تلك المرتبطة بالإعداد لإنجاح محطة الدخول الدراسي 2021-2022، وباقي المحطات من السنة الدراسية، وتنفيذا للمخطط الجهوي الذي وضعته الأكاديمية بتنسيق مع السلطات الترابية وعلى رأسها والي الجهة وكافا العمال، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، ومندوبياتها الإقليمية، والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين.

كما أن العملية تأتي أخذا بعين الاعتبار التطور المقلق لمؤشرات الحالة الوبائية في بلادنا وجهة الدار البيضاء سطات على وجه الخصوص، ومن أجل تسريع وتيرة التلقيح في أفق تحقيق المناعة الجماعية ولتأمين انطلاق الدخول المدرسي 2021-2022 في شروط ملائمة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وما أثبتته التجارب الدولية من فعالية للقاحي سينوفارم وفايزر، وسلامتهما عند هذه الفئة العمرية

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