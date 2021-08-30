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الأحرار : ندين أعمال العنف التي وقعت بالنواصر

2021-08-30 / 7:19 مساءً
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دانت تنسيقية التجمع الوطني للأحرار في بلاغ لها الاشتباك الذي حصل بولاد عزوز إقليم النواصر بين قافلة حزب الحمامة وحزب آخر.

ودعا حزب التجمع الوطني للأحرار إلى فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات الحادث، وإنزال الجزاء بأي طرف ثبت مسؤوليته في هذا الحادث.

كما أدان التجمع الوطني للأحرار جميع أعمال العنف كيف ماكان نوعها، معتبرا إياها ممارسات غير مقبولة في استحقاقات يحرص الحزب على أن يسودها الاحترام و المسؤولية.

وجاء في البلاغ:”على اثر التشابك الذي حصل بولاد عزوز (إقليم النواصر) بين قافلة لحزب التجمع الوطني للأحرار وقافلة لحزب آخر، فان الحزب يؤكد رفضه التام لكل أعمال العنف كيف ما كان نوعه ومن أي جهة صدرت ويدين هذه الممارسات الغير المقبولة في استحقاقات يحرص الحزب على أن يسودها الاحترام و المسؤولية.

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