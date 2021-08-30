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“روبن سيميدو” نجم أولمبياكوس متهم بـ “اغتصاب” مراهقة

2021-08-30 / 6:47 مساءً
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ألقت الشرطة اليونانية القبض على مدافع أولمبياكوس، الدولي البرتغالي، روبن سيميدو، الأحد، بعدما اتهمته فتاة تبلغ من العمر 17 عاما باغتصابها.

ومثل سيميدو، 27 عاما، أمام المدعي العام في العاصمة اليونانية أثينا، الاثنين.

وقالت المراهقة إن سيميدو “استدرجها إلى منزله قبل أن يغتصبها مع رجل نيجيري يبلغ من العمر 40 عاما”، تم القبض عليه، الاثنين، بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

والتقى اللاعب بالفتاة في حانة في بلدة أوروبوس الساحلية، السبت، ثم اقتادها إلى منزله في غليفالدا بضواحي أثينا، حيث قالت إنها تعرضت للاغتصاب.

ونفى اللاعب الاتهام بحسب ما قال محاميه ستافروس يورغوبولوس، للصحفيين خارج المحكمة، مشيرا أن “موكله يقول إن المشتكية تبلغ من العمر 19 عاماً”.

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