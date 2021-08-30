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فتح الحدود ..تحيين جديد لبروكسل بسبب انتشار كورونا

2021-08-30 / 6:30 مساءً
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استبعد الاتحاد الأوروبي، على خلفية تدهور الوضع الوبائي بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، خمس دول من قائمة البلدان التي يوصي بفتح الحدود معها.

وجاء في البيان الأوروبي: “مجلس الاتحاد الأوروبي قام بتحديث قائمة البلدان التي يوصى برفع قيود السفر عنها، وعلى وجه الخصوص، تم استبعاد إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة من هذه القائمة”.

وبحسب البيان، تسعى القائمة لتوحيد قواعد السفر في أرجاء الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أنها غير ملزمة للدول فرادى التي لها الحرية في تقرير سياساتها بشأن الحدود.

وحتى اللحظة الأخيرة، تم إدراج 23 دولة في قائمة الاتحاد الأوروبي.

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