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رئيس الباطونا يدعو إلى تخفيض سعر “اختبار كورونا”

2021-08-30 / 6:12 مساءً
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وجه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، مذكرة إلى وزارة الصحة من أجل وضع عرض موحد، وفي المتناول، لإجراء اختبارات “PCR”.

وقال شكيب لعلج إنه “بالنظر إلى الارتفاع المهول في عدد الإصابات، فإنه من الضروري الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، لا سيما على مستوى إجراء عمليات التشخيص المكثفة على صعيد المقاولات”.

وعبر رئيس الباطرونا عن أسفه بشأن العرض الحالي لاختبارات “PCR”، والذي يظل غير متجانس، خصوصا على مستوى سعره، والذي لا يزال باهض الثمن.

وطالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزير الصحة بالتدخل لدى المختبرات من أجل تخفيض وتوحيد سعر اختبارات الكشف عن كوفيد 19.

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