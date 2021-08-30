أدلوا بشواهد اختبار كورونا مزورة.. أمن ميناء الناظور يوقف 5 أشخاص

هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء بني انصار بمدينة الناظور، صباح اليوم الاثنين 30 غشت الجاري، من ضبط خمسة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج ينحدرون من أسرة واحدة، وهم أب وأم وثلاثة من أبنائهما، وذلك للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر متلبسين بالإدلاء باختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية، تمهيدا للسفر على متن رحلة بحرية متوجهة إلى أحد الموانئ الفرنسية.

وقد تمت إحالة الموقوفين على فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة مكانيا، وذلك من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر وخطير الأمن الصحي.

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