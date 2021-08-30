تسجيل 2676 إصابة و103 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 2676 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،
وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 856.049 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 103 وفاة ليصل العدد إلى 12.540، بينما تم التأكد من 7360 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 787.794.
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تعليق واحد
راي هو أن يلتزم الناي بالبروتكول الصحي وضع الكمامات الذي لازالت الأكثرية من الناس لا تضعها والبعد وغسل اليدين بالصابون عند العودة إلى المنازل وطلبي من الشباب الحيطة والحذر لان هناك اباء اصبحت مناعتهم ضعيفة لذا وجب عليكم الحفاظ على صحتهم.