استحقاقات 2021.. “البام” وسباق الاطاحة بالبيجيدي بطنجة
يدخل حزب الاصالة والمعاصرة، الاستحقاقات المقبلة المقررة في الثامن من شتنبر ، بأسماء وازنة تقرر تزكيتهم كوكلاء للوائحه في الانتخابات التشريعية والجماعية.
واختارت الأمانة الإقليمية لحزب الاصالة والمعاصرة ، بتنسيق مع الأمين الجهوي “عبد اللطيف الغلبزوري”، وبموافقة من الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، كل من عادل الدفوف كوكيل للائحة الحزب بمقاطعة طنجة المدينة وأيضا وكيل لائحة الانتخابات التشريعية بالدائرة الاقليمية طنجة- اصيلة ، وعبد العزيز بنعزوز ، كوكيل لائحة بمقاطعة المغوغة، ومحمد الحميدي كوكيل لائحة مقاطعة بني مكادة ، كما تم تزكية منير الليموري كوكيل لائحة مقاطعة السواني.
ويراهن حزب الاصالة والمعاصرة على حسم المقعد البرلماني، بالإضافة إلى تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية بالمقاطعات الأربع تبوئه الصدارة وبالتالي الاشراف والمساهمة في تسيير المقاطعات الأربع والشان المحلي لمدينة طنجة التي عرفت خلال مرحلة تدبير المجلس المنتهية ولايته (البيجيدي) انحسار سلطته وارتهانه للحلول السهلة، من خلال التخلي الطوعي عن مهامه في تدبير العديد من الملفات، بداية بالتدبير المفوض، وكذلك تلك المتعلقة بالأسواق الجماعية مرورا بملاعب القرب بالأحياء واستمرار مظاهر البناء العشوائي وضعف تجهيز الأحياء الفقيرة، وصولا – وليس آخرا- الى اشكال اخراج تصميم التهيئة الى الوجود.
4 تعليقات
الرئيسية
سياسة
جهات
مجتمع
اقتصاد
حوادث
السلطة الرابعة
فن وثقافة
تمازيغت
رياضة
صوت وصورة
خارج الحدود
انتخابات 2021 .. هسبريس تحاور قادة الأحزاب السياسية واليوم مع وهبي
انتخابات 2021 .. هسبريس تحاور قادة الأحزاب السياسية واليوم مع وهبي
هسبريس من الرباط
الإثنين 30 غشت 2021 – 11:00
تواصل جريدة هسبريس الإلكترونية مواكبة استحقاقات الثامن من شتنبر بتنظيم سلسلة من الحوارات المباشرة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية، من 26 غشت، تاريخ انطلاق الحملة، إلى غاية 7 شتنبر مع بداية مرحلة الصمت الانتخابي.
ويستضيف برنامج الطريق إلى انتخابات 2021، في سادس حلقاته المبرمجة اليوم الاثنين ابتداء من الساعة التاسعة مساء، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لمناقشة ملفات متنوعة، أبرزها استعدادات الحزب لاستحقاقات الثامن من شتنبر التشريعية والجهوية والجماعية.
كما سيسائل البرنامج زعيم “حزب الجرار” حول وضعية التنظيم بعد المؤتمر الأخير، ونظرته للقضايا الكبرى المطروحة اليوم في البلاد، وتقييمه للأداء الحكومي، وتصوراته ومقترحاته للمشاكل العالقة.
ويفتح البرنامج أيضا النقاش حول التحالفات لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة؛ بالنظر إلى التنسيق الذي تم من قبل بين “البام” وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية لتشكيل جبهة سياسية موحدة.
ويمكن لقراء هسبريس متابعة مجريات اللقاءات الحوارية المباشرة لبرنامج “الطريق إلى انتخابات 2021” من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلى قناتها الرسمية بمنصة “يوتيوب”، وكذلك على ركن “صوت وصورة” بالجريدة الإلكترونية.
2021 الطريق إلى انتخابات المغرب عبد اللطيف وهبي
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
عنوان البريد الإلكتروني
أضف تعليقك
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
الأحرف المتبقية -1000 /1000
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار 12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله
ترتيب التعليقات تصاعديا
فون كلوج
الإثنين 30 غشت 2021 – 11:11
الجميع يعرف الطرف المتحكم بشكل مطلق في كل شيء في هذا البلد مهما كانت نتائج ما يسمى انتخابات فالطرف الأخر سيكون فقط طرف مرافق لخدام الدولة بمجالس صورية !!
اذا ما جدوى اجراء الانتخابات اصلا بما ان التحكم في السياسة بما فيها مختلف القرارات والاجراءات والمخططات هي بيد جهة واحدة !!
اذا اهم محرك للطرف الاخر هو الريع ولا شيء غير الريع وهو يستعمل كأهم اُسلوب التحكم وشراء الولاء والصمت !!
والشعب والبلد في خبر كان كما هو الواقع اليوم
11
أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
الفارس الولهان
الإثنين 30 غشت 2021 – 11:40
هاد السي وهبي هو لي صالح للمغرب. رجل معقول وقلبو حنين.
-29
أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
faty اسبانيا
الإثنين 30 غشت 2021 – 11:49
هد الحزب الوحيد اللي وضع يديه في يد المنافقين تجار في الدين هو حزبكم لان افكارك مثل افكارهم و البحث عن الكرسي ومصالحكم فقط المغرب عمرو ما عرف مثل هد الحكومة الفاشلة في كل شيئ اللي قضاة على الصحة والتعليم وقفل المعامل وجلب كل شيئ حتى الاواني البلاسك من تو ركيا والصين و جلبت غير الفقر و البطالة و غرق المغرب في الديون اللي غادي اخلصها المواطن طول عمرو طاح الحك والقى غطاه
12
أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
حسن الگردني
الإثنين 30 غشت 2021 – 12:52
الحزب الذي سيعمل على إلغاء اعتماد الشهادة الإدارية لإنجاز قسمة أرض فلاحية ، التي أديت عنها واجبات التسجيل والتنبر سنة 2008 ، التي يشترطها القانون رقم 90-25 والقوانين التي بعده من أجل قبول هذه القسمة من طرف مصالح المحافظة العقارية ، سنصوت له نحن المتضررون من هذا القانون والقوانين التي بعده ، ومن بين هؤلاء أن الأراضي الفلاحية التي طبق فيها هذا القانون جعلها أراضي وكأنها أصبحت مهجورة .
هناك من المواطنين من الجماعة القروي لاحمر لگلالشة وجمعات أخرى بإقليم تارودانت من أدى واجبات التسجيل والتنبر سنة 2008 وسنة 2009 ، … ، عن القسمة التي أجروها على الأملاك التي ورثوها ، ولكن مصالح المحافظة العقارية بتارودانت ترفض لحد الآن استلام عقود القسمة تلك حتى يدلي أصحابها بشواهد إدارية خاصة بالقسمة ، مما يعني أن الإدارة نصبت على أولائك المواطنين. وإلا كيف سيفهممون استخلاص مصلحة التسجيل والتنبر واجباتها ورفضت المحافظة العقارية تسلم تلك العقود هي كذلك بدون تلك الشواهد الإدارية ؟
البكاء والكذب والنفاق وسوء المعاملة والوعود الكاذبة والبهتان لايعطي نفعا لان ساعة الحقيقة قد دقت وظهرت حقيقتكم لانكم انتم من خالفتم بالوعود ولأن أصبحنا لانني بكم فنحن ضد التصويت كيفما كان حزبكم…
كل ما نتمناه في هذه الاستحقاقات الانتخابية هي نحسين وضعية المغرب من خلال فرص العمل والاهتمام اكثر بقطاع التعليم والصحة حتى يصبح المغرب التطورات والازدهار في جميع المجالات..
المغرب بلد الحرية يريد الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل فهو بلد الديمقراطية والشفافية لهذا يجب عليكم بتنفيد الوعود التي اتخذتها على انفسكم لقوله تعالى (قلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله)صدق الله العظيم