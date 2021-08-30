استحقاقات 2021.. “البام” وسباق الاطاحة بالبيجيدي بطنجة

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

يدخل حزب الاصالة والمعاصرة، الاستحقاقات المقبلة المقررة في الثامن من شتنبر ، بأسماء وازنة تقرر تزكيتهم كوكلاء للوائحه في الانتخابات التشريعية والجماعية.

واختارت الأمانة الإقليمية لحزب الاصالة والمعاصرة ، بتنسيق مع الأمين الجهوي “عبد اللطيف الغلبزوري”، وبموافقة من الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، كل من عادل الدفوف كوكيل للائحة الحزب بمقاطعة طنجة المدينة وأيضا وكيل لائحة الانتخابات التشريعية بالدائرة الاقليمية طنجة- اصيلة ، وعبد العزيز بنعزوز ، كوكيل لائحة بمقاطعة المغوغة، ومحمد الحميدي كوكيل لائحة مقاطعة بني مكادة ، كما تم تزكية منير الليموري كوكيل لائحة مقاطعة السواني.

ويراهن حزب الاصالة والمعاصرة على حسم المقعد البرلماني، بالإضافة إلى تطلعه لتحقيق نتائج إيجابية بالمقاطعات الأربع تبوئه الصدارة وبالتالي الاشراف والمساهمة في تسيير المقاطعات الأربع والشان المحلي لمدينة طنجة التي عرفت خلال مرحلة تدبير المجلس المنتهية ولايته (البيجيدي) انحسار سلطته وارتهانه للحلول السهلة، من خلال التخلي الطوعي عن مهامه في تدبير العديد من الملفات، بداية بالتدبير المفوض، وكذلك تلك المتعلقة بالأسواق الجماعية مرورا بملاعب القرب بالأحياء واستمرار مظاهر البناء العشوائي وضعف تجهيز الأحياء الفقيرة، وصولا – وليس آخرا- الى اشكال اخراج تصميم التهيئة الى الوجود.

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