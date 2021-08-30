تنصيب زينب كاندي قنصلا عاما لجمهورية سيراليون بالداخلة

هبة بريس

تم، اليوم الاثنين، بمقر القنصلية العامة لجمهورية سيراليون بمدينة الداخلة، تنصيب زينب كاندي قنصلا عاما لبلادها بالمدينة.

وتم تنصيب زينب كاندي، من طرف سفير جمهورية سيراليون بالمغرب، أتوماني دينكيح، بحضور لمين بنعمر والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، ومحمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي.

هذا وكان وزير خارجية سيراليون، قد أعلن قبل أيام فتح سفارة لبلاده بمدينة الرباط وقنصلية بمدينة الداخلة.

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