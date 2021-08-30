بعد دفاعه عنها.. إلهام الستاتي لوالدها :”الكبدة واخا تقصاح تا تعيا كيرطبها دمها”

2021-08-30 / 2:10 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت نجلة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي رسالة مؤثرة لوالدها، و ذلك عقب دفاعه عنها على إثر الخلاف الذي نشب بينها و بين الشرطي السابق هشام الملولي.

و نشرت “إلي” تدوينة مطولة عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام جاءت كالتالي:”بابا العزيز الغالي، اليوم شعرت بشيء كنت في أمس الحاجة إليه، وهو خوفك ودفاعك عني، شعرت أنني في آمان، وتأكدت بأنه مهما حصل لي سأجدك في ظهري، سعدت كثيرا لأنك أشعرتني بأنني ما زلت أمتلك مكانا في قلبك”.

وأضافت: “أنت أبي ومن حقك أن تعاقبني عندما أخطئ، كنتُ جزءا من الخطأ وتعلمت، وأعتذر منك.. سنوات وأنا محرومة منك، من تقبيلي يدك، من صوتك، من وجودك بجانبي، ورضاك عني، وأظن بأن هذا كان كافيا جدا وأكثر”.

وتابعت: “اليوم من دون أن تشعر، تحرك بداخلك شيء ما عندما شعرت بأن ابنتك في حاجة إليك، هل تعلم لماذا يا أبي؟ (لأن الكبدة واخا تقصاح تا تعيا كيرطبها دمها)، وأنا دمك، تعبت من بُعدك، وأعدك بأن لا أفعل أي شيء يبعدك عني مرة أخرى.. أحبك كثيرا”.

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تعليق واحد

  1. ينبغي على الفنان عبد العزيز الستاتي أن يكرم ابنته بمزيد من الحب والحنان مهما كانت المشاكل… هي ابنته وقطعة من كبده وأجمل شيء في الحياة هي علاقة الأب بأبنائه المبنية على الوئام والاحترام..

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