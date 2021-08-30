صحيفة اسبانية: المغرب يستعد لاستقبال سانشيز ب”أوامر ملكية”
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية، أن المغرب يحضر لزيارة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال الأيام القادمة.
وذكرت الصحيفة، أن التحضيرات لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية، تتم بأوامر من الملك محمد السادس، مباشرة بعد خطاب ثورة الملك والشعي، الذي أعلن من خلاله حل الأزمة بين مدريد والرباط وعودة العلاقات بين البلدين.
هذا وينتظر أن ينعقد الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب واسبانيا، خلال الأسابيع القادمة بعد تأجيله لمرات عديدة بسبب “أزمة بن بطوش”.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1
11
3 تعليقات
على إسبانيا أن تسوعب جداً أن مايقوم به المغرب لصالح حماية حدودها من باب اللياقة وحسن الجوار وليس خوفا ولا تملقا وحينما أخلت بإتفاقيات تبادل المعلومات إتضح أن البنية التحتية المغربية لها رصيد مؤكد من المعلومات الإستخباراتية لكل تحرك يسعى لمحاربة المغرب عدوانا وظلما وفي إطار قانون دولي الذي يسعى المغرب دائماً على إحترامه. وماقضية بنبطوش إلا نقطة قد أفاضت الكأس أو شجرة تخفي الغابة من مشاكل متعددة يجب حلها بين الجارين بالتفاوض والحكمة والرزانة. أما قضية وحدة المغرب الترابية فهي محسومة وقد أنتهت وماهي إلا في مخيلة النظام العسكري الجزائري الذي إستتمر في شركة البوليهاريو أكثر من 500مليار دولار ولا طائرة أشتريت لإخماذ حرائق شنقريحة وعصابته ولا ننسى العداء الدائم من الكابرانات العجزة أصغرهم 79سنة للمملكة الشريفة هؤلاء لهم سلوكيات غريبة ومزاج متقلب في أي قرار يتخدونه. ويسيطرون على ركائز الدولة بدكتاتورية أيضا غريبة فلا يوجد على الساحة السياسية من ينتقذهم إلا الحراك. الحلقة الأخيرة شنقريحة سيحرق مخيمات تنذوف ويقتل من بعدها تبون…..
بالتوفيق
على اسبانيا ان تاخد درسا مما حذث وان تحترم المعاهذات المتفق عليها بين البلدين وان لا تنجر الى ما يفسد العلاقات بينها وبين المغرب لان ما يجمع المغرب باسبانيا اهم بكثير مما يفرق بينهما اتمنى ان تفتح صفحة جديدة بين البلدين الجارين الصديقين تكون مبنية على التعاون والثقة المتبادلة واجتناب كل ما يمس بمصالح البلدين الصديقين الله يبارك