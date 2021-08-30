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مجلس التعاون الخليجي يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-08-30 / 1:31 مساءً
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هبة بريس

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف “عن أسفه لما شهدته العلاقات بين الأشقاء في كل من المغرب والجزائر”.

وأعرب الحجرف في بيان، عن الأمل في عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها .

ودعا المغرب والجزائر إلى الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل المسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين تجسد ما يربطهما من وشائج ويعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار ويعزز العمل العربي المشترك

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تعليق واحد

  1. مجلس التعاون الخليجي يأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب
    لماذا يتأسف المجلس الخليجي هذا نفاق
    كان عليه ان يندد على الجزائر بقطع علاقتها مع سيدها المغرب وخاصة هما ملوك وليس رأساء جمهوريات

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