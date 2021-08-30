أولاد تايمة : أربعة أحزاب تتنافس وإمرأة تجمعية وكيلة لائحة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

بالرغم من البرودة التي طبعت أجواء إنطلاق الحملة الانتخابية بمدينة اولاد التايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، غير أن التنافس بدأ يظهر بشكل قوي بين أربعة أحزاب ( الاحرار.الاستقلال.البام.والعدالة والتنمية) .

* العدالة والتنمية تبحث عن ولاية ثانية

يبحث حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجارية، الحصول على ولاية ثانية في تدبير شؤون بلدية أولاد التايمة بأغلبية مريحة، لن تتكرر طبعا بحسب مهتمين لصعوبة حصول أي حزب على أغلبية.

وكان البيجيدي قد دبر شؤون بلدية أولاد التايمة، في ولايات أخرى بتحالف مع الاحرار، غير أن تدبير شؤون البلدية بشكل اوحادي، يمكن يؤثر على شعبية حزب المصباح، خصوصا بعد الصراعات الأخيرة حول ” التزكيات” والتي تسببت في انسحابات.

* الاحرار يضع إمرأة على رأس لائحته المحلية

وضع حزب التجمع الوطني للاحرار، أمرأة على رأس لائحته المحلية، نادية بوهدود بودلال، وهي البنت الصغرى للقيادي التجمعي محمد بودلال، وبذلك يكون الاحرار في سابقة في هوارة يضع إمرأة لخوض الانتخابات.

ويرى مهتمون أن وكيلة لائحة الاحرار، لها حظوظ وافرة لحصد مقاعد خلال الانتخابات الجماعية، نظرا لحضور الحزب محليا، الى جانب ترشيح أسماء نسائية وازنة في العمل الجمعوي، وتشبيب اللائحة.

* البام يتجه لخلق المفاجأة

يخوض حزب الأصالة والمعاصرة، أول تجربة في خوض إنتخابات 8 شتنبر، بعدما كان حضوره باهتا في الانتخابات السابقة، لكن هذه الانتخابات دخل البام بلائحة قوية يترأسه الوجه البارز في الشأن المحلي ” أحمد فايز” التي تضم لائحته محامون ورجال تعليم وتجار ونساء جمعويات.

ويراهن البام على أصوات الناخبين في 8 من شتنبر، مستغلا عدم تدبيره لشؤون البلدية، كما أن الأسماء المرشحة، لها وزنها محليا، كما ساهم ترشيح ” فايز” وكيلا اللائحة، بعد مغادرته لحزب العدالة لسنوات، كما أن شخصيته واستماتته في الدفاع عن انشغالات المواطنين، اعطاه حضوة من أجل انتزاع مقاعد خلال الثامن من شتنبر.

* الوزير السابق عبد الصمد قيوح وكيلا للائحة الميزان

يخوض حزب الميزان بهوارة انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، بترأس الوزير السابق عبد الصمد قيوح لائحة الميزان، ضمن مجموعة من الوجوه الشابة بالمدينة، الى جانب لائحة النساء.

ولعل تجربة قيوح في تدبير شؤون المجلس الاقليمي لتارودانت، الى جانب تقلد عدد من المسؤوليات، يبقى وجها بارزا في منطقة هوارة، وعلاقاته متشعبة مع أهل المال والاعمال، الى جانب الفلاحين، تبقى حظوظه وافرة لانتزاع مقاعد مريحة خلال الانتخابات الجارية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5