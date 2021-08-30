الصحة العالمية: كورونا سيحصد آلاف الأوروبيين
هبة بريس - وكالات
أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، عن خشيتها من أن يودي فيروس كورونا، بحياة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر المقبل.
وأضافت المنظمة أنها قلقة حيال ركود معدّلات التطعيم والعدد المنخفض للملقّحين في الدول الأفقر.
من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11% في المنطقة الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن توقعات يمكن الوثوق بها أشارت إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول الأول من ديسمبر، مضيفاً أن “الركود في تلقي اللقاحات في منطقتنا يمثّل مصدر قلق جديا”.
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3 تعليقات
إن الاحصائيات التي قامت بها الصحة العالمية اليوم جد متخوفة من ان يؤدي كوفيد 19 بحاةاكثر ماتتصورون خلال بداية ديسمبر نطلب السلامة يارب والحد منه.
ألاحظ هذآ الرقم جد مقلق حيال ركود معدلات ومعطيات لتطعيم وهذا راجع الحديد المنخفض من الملقحين في الدول الفقيرة والهشة .
هذه المؤشرات لاتطمين لذا يجب على كل واحد منا ان يلقح حتى يعم التلقيح للجميع على صعيد العالم إذا كنا فعلا نريد الرجوع الى حياتنا الطبيعية بدون مشاكل وتعود الحياة الاقتصادية كما كانت في البداية.