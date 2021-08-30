تزامنا والانتخابات.. ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية
هبة بريس - الرباط
تزامنا وانطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات 8 شتنبر، سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا صاروخيا.
وعرفت أسعار كل من الزيت والزبدة والدقيق والأرز…، ارتفاعا صاروخيا تجاوز الدرهمين في الكيلوغرام أو اللتر الواحد.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من النشطاء، عن سخطهم بسبب الارتفاع المهول للأسعار، لافتين أن الشركات المنتجة استغلت هذه الظرفية المهمة للرفع من أثمان المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المستهلكون بشكل يومي.
وطالب النشطاء، جمعيات حماية المستهلك، بالتدخل وضبط الأسعار، مهددين بالقيام بحملة مقاطعة جديدة.
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2 تعليقات
التجار،فجار،،الا من رحمه الله حذيث،شريف اما،بالنسبة المغاربة فهم راضين ولو وصلت،الزيادة،مية،بالمية لان كرامتهم نزلت إلى أدنى مستوى وش٧ارهم اصبح،راسي،راسي،والباقي،يموت،والله لايغير مابقوم حتى،يغيروا مابانفسهم،والمغاربة لا يريدون،التغيير،فسلط،الله،عليهم،الغلاء،والوباء،والامراض،والموت،الفجءة،و٧ذا،كله،من علامات الساعة،
سبحان الله كل من يهمه الربح فقط و لا يهمه حال الفقراء لا يبارك الله له في ماله