محمد رمضان عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى الغناء معها: “لم تولد بعد”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أثار الفنان المصري محمد رمضان مجددا الجدل، بسبب تصريحه الإعلامي الأخير ، حيث سُئل خلاله عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في ديو غنائي.

فما كان منه إلّا أن ردّ قائلاً :”إنّ الفنانة اللبنانية التي من الممكن أن تشاركني في دويتو غنائي لم تولد بعد، وإنه من الممكن أن أجدها بعد 15 عاماً”.

الأمر الذي جعل البعض من متابعيه يعتبر حديثه بأنه إهانة للفنانات اللبنانيات، فيما اعتبر البعض الآخر أنها تبقى وجهة نظره الخاصة، وله كامل الحرية في التعبير عنها.

و الجدير بالذكر أن الفنان المصري قد خلق ضجة مؤخرا، بعد زيارته لبنان ، و منحه لقب “سفير الشباب العربي”، و كذا إعلانه بعدها عن حصوله على الدكتوراه الفخريّة من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان.

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