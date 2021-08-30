محمد رمضان عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى الغناء معها: “لم تولد بعد”
نجلاء مزيان - هبة بريس
أثار الفنان المصري محمد رمضان مجددا الجدل، بسبب تصريحه الإعلامي الأخير ، حيث سُئل خلاله عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في ديو غنائي.
فما كان منه إلّا أن ردّ قائلاً :”إنّ الفنانة اللبنانية التي من الممكن أن تشاركني في دويتو غنائي لم تولد بعد، وإنه من الممكن أن أجدها بعد 15 عاماً”.
الأمر الذي جعل البعض من متابعيه يعتبر حديثه بأنه إهانة للفنانات اللبنانيات، فيما اعتبر البعض الآخر أنها تبقى وجهة نظره الخاصة، وله كامل الحرية في التعبير عنها.
و الجدير بالذكر أن الفنان المصري قد خلق ضجة مؤخرا، بعد زيارته لبنان ، و منحه لقب “سفير الشباب العربي”، و كذا إعلانه بعدها عن حصوله على الدكتوراه الفخريّة من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان.
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المجموع 1 آراء
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9 تعليقات
ولو انك حصلت على الدكتورة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان يجب عليك احترام الفنانين قبل كل شيء الاحترام فهو تربية ..
الم يحترم الفنانين ففي نظري هو مهرج فاشل حتى ان كانت له ألف دكتورة .
في نظري هل لديك شجاعة للرد على هذه الاتهامات للفنانات اللبنانيات !!؟؟؟؟
مريض بجنون العظمة ،الله اشافي
إذا كنت فعلا فنانا ودكتورا بمعنى الكلمة فليس بالنقود نشتري كل شيء وانما بالاحترام وبالتواضع نحقق عشرات الانجازات بالاجتهاد والاستحقاقات فنتمنى ان تستفيد من العبرة ..
خذ هذه العبارة يا سيد محمد رمضان (العلم يرفع بيوتنا لا عماد لها والحهل يهدم بيوت العز والكرم).
كل ما اقوله لك محمد رمضان هو ان الاحترام يفرض نفسه بالاخلاق.
انا فنانة كل اما قوله لك سيد محمد رمضان ربك يمهل ولا يهمل .
إن الكلمة الطيبة اصولها ثابت كشجرة طيبة اصلها تعطي اكلها اما الكلمتة الخبيثة تضل خبيثة فعليك سيد محمد رمضان ان تنطق بالكلمة الطيبة فإنها صدقة .